XI MUESTRA CINEMATOGRÁFICA
El corto ‘3000 elefantes’ gana el primer premio
LA CRÓNICA
Moyuela celebró los días 12 y 13 de julio la XI Muestra Cinematográfica con dos apartados: concurso y documental.
El 12 de julio se realizó el concurso de cortometrajes. Después de terminar las proyecciones, el público asistente hizo sus votaciones. La comedia 3000 elefantes de Israel Carrillo y Miguel Piedrafita, con guión de Luis Larrodera, ganó el primer premio entregado por Maribel Cester, representante del ayuntamiento. El segundo premio se disputó entre Los armarios no se vacían solos, un drama dirigido por Paula Labordeta, y Retales de Helena Navarro e Ignacio Jarilla, vencedora en el Desafío Buñuel de Teruel de este año, y, al final, ganador también del segundo premio en Moyuela que entregó Juan Carlos Alcalá representante de la Asociación Cultural Arbir-Malena.
El 13 de julio se proyectó el documental Los ojos que vieron de Erik Salvador Artigas que recoge las vivencias de diez vecinos de Azuara que, siendo niños, fueron testigos directos de la Guerra Civil Española. De contenido profundo, gran calidad técnica, y equilibrado en su exposición, suscitó recuerdos y sentimientos similares en Moyuela y Azuara. Tras la proyección, se desarrolló un cine forum. Una muestra que año a año lleva el séptimo arte a los vecinos de Moyuela.
