Emoción y tradición

Valmadrid celebró el 16 de julio sus fiestas patronales de San Fausto. La cofradía fundada en 1728 es la encargada actualmente de mantener las tradiciones. Este año el mayordomo ha sido Iker Mateo Monge, y el menordomo Alex Mateo Monge. Va correlativo por edades.

Tradicional corte de tortas. | SERVICIO ESPECIAL / Servicio especial

Los actos comenzaron el día anterior por la noche subiendo a vestir al santo y a preparar las hachas, velas, etc.

Los cofrades acuden a casa del mayordomo. | SERVICIO ESPECIAL / Servicio Especial

A las 6 de la mañana, tras el bandeo de las campanas, se celebró la procesión al peirón de San Fausto. Se dice que es temprano porque antiguamente aprovechaban para ir a realizar las labores del campo. A continuación, los cofrades acuden a casa del mayordomo a desayunar. Y se reparte un pequeño refresco a cada casa del pueblo de dos vasos de vino rancio y dos bizcochos de soletilla.

Tras la misa, se realizó la comida. / Servicio Especial

A las 12 de la mañana fue la misa con la bendición de las tortas y el pase de las velas por parte de los cofrades, y después el refresco para todos los vecinos y la comida.

En la misa se llevó a cabo la bendición de las tortas y el pase de las velas. | SERVICIO ESPECIAL

Por la tarde, fue el tradicional corte de las tortas, una del mayordomo y otra del menordomo. Y luego la fiesta terminó con música.

Es una fiesta de mucha tradición y mucho sentimiento.