JORNADA DE ASTRONOMÍA
De Fuendetodos a las estrellas
LA CRÓNICA
FUENDETODOS
La IX Jornada de Astronomía de Fuendetodos se realizó el sábado 26 de julio. Comenzó por la tarde con un taller infantil sobre los cometas. Luego se ofreció la charla Galaxias impartida por Manuel Membrado Ibáñez, profesor de Astronomía y Astrofísica de la Uiversidad de Zaragoza.
Y por último, se realizó una observación del cielo nocturno a simple vista y con telescopio. Un año más el evento contó con bastante asistencia.
