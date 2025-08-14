CEIP BELIA
Golf y escalada para despedir el curso
LA CRÓNICA
CAMPO DE BELCHITE
El alumnado del CEIP Belia disfrutó los últimos días del curso escolar de actividades deportivas promocionadas por la Comarca Campo de Belchite. Los alumnos de 3º y 4º cuarto visitaron el campo de golf de Lagata, y los alumnos de 5º y 6º pudieron iniciarse en la escalada en las diferentes vías que existen en Foz de Zafrané.
Sin duda, una gran oportunidad para conocer las posibilidades y recursos de los que dispone la Comarca Campo de Belchite para la práctica deportiva, al mismo tiempo que se posibilita que los alumnos conozcan deportes no tan comunes y habituales como el golf y la escalada.
