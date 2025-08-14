Juegos y merienda para abrir el verano

Fuendetodos celebró el viernes 4 de julio una fiesta en la piscina para inaugurar la temporada estival, en la que hubo juegos y merienda con bastante participación vecinal. Los vecinos de Fuendetodos recibieron el verano con ilusión y alegría, incluso posaron en un photocall. Las actividades eran aptas para todas las edades y públicos, lo que creó un ambiente de convivencia vecinal.

Los vecinos posan con el photocall. | SERVICIO ESPECIAL