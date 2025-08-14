EN HONOR A SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
Lécera celebra sus tradicionales fiestas
LA CRÓNICA
Lécera ha celebrado este verano sus fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán. Los actos comenzaron el último viernes de julio con el día del abuelo de la mano de la asociación cultural y la comisión de cultura Santa Bárbara. La localidad disfrutó de una gran tarde con la magnífica actuación del cantante Jorge Casado.
El sábado se realizó la presentación, proclamación y coronación de Reinas y Majos adultos, y Damas y Majos infantiles. Y el domingo, la Asociación Los Joteros de Lécera, y todo aquel que quiso sumarse, realizó la tradicional ronda de jotas a las reinas y majos, como siempre organizado por la comisión de Interpeñas.
El jueves 31 de julio comenzaron los pregones con el de Interpeñas, y el viernes 1 de agosto por la mañana fue el pregón infantil, y por la tarde el pregón oficial a cargo de Rosy Royo Urieta, cartera lecerana de toda una vida que se ha jubilado. Los gigantes de Belchite participaron en el pregón infantil y posterior recorrido.
No faltaron los festejos en la plaza de toros con gran prix de peñas, becerrada, concurso de recortadores, toro embolado y suelta de baquillas.
El lunes 4 de agosto se celebró el día del patrón Santo Domingo de Guzmán con misa baturra a cargo de Los Joteros de Lécera con asistencia de la corporación municipal y otros cargos políticos que quisieron acompañar el momento. Por la tarde, se realizó la imposición de pañuelos Mi primeras fiestas a cargo de Asociación Santa Bárbara, y se ofreció la actuación del Grupo Folclórico Alma Jotera.
Varias asociaciones se unieron para visitar y amenizar una tarde a los residentes de la residencia de ancianos con música y las jotas. Y las socias de las amas de casa celebraron su tradicional merienda.
Las fiestas terminaron el martes 5 de agosto con una cena popular amenizada por el cantante Raúl Ciprés.
