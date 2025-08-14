MAGOS SOLIDARIOS

La magia se solidariza con los pueblos afectados por las lluvias

Los Magos Solidarios (Mago Ati, Mago Miguel y Mago Caba) ofrecieron un espectáculo de magia gratuito y para todos los públicos el sábado 19 de julio en la Plaza Gaspar de Azuara. La actuación se celebró en apoyo a las localidades afectadas por las lluvias torrenciales de junio.

