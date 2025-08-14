cultura

El mago Toñín realizó un ‘show’ en su pueblo

El mago Toñín, vecino de Plenas, ofreció una actuación improvisada y entretuvo con sus trucos a peques y mayores en un mañana amena y agradable. Toñín trabaja voluntariamente y va por centros y residencias de Zaragoza entreteniendo. También toca y realiza talleres de papiroflexia. Esta vez tuvo el detallazo de ir a su pueblo.

