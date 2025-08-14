El Mesón de la Maja volverá a abrir

El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza aprobó el pasado 28 de julio la cesión al pueblo de Fuendetodos del Mesón de la Maja.

Este inmueble es un recinto hostelero emblemático de la localidad y ahora desde el Ayuntamiento de Fuendetodos esperan poder tenerlo abierto próximamente par poder prestar servicio a vecinos y visitantes. .