Microcine para luchar contra el calor y la despoblación

Fuendetodos disfrutó el 22 de julio de la tercera edición del Festival de Microcine de Verano, una iniciativa que está organizada por la plataforma para luchar contra la despoblación ‘Vente a Vivir a un Pueblo’ e Iberdrola.

Vecinos y visitantes disfrutaron en la plaza de las Cabras con la proyección de varios microcortos, de menos de un minuto, que han sido premiados en distintos concursos por su mensaje de sostenibilidad, valores y calidad de vida en el medio rural.

Este festival se enmarca en la estrategia de Iberdrola por apoyar la cultura y luchar contra la despoblación, promoviendo el talento joven y el arraigo en las zonas rurales y ha recalado también en Peñas de San Pedro (Albacete), La Costana (Cantabria), los municipios de Ciudad Rodrigo y Villarino en Salamanca y Meira, en Lugo.