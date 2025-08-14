FESTIVAL DE MICROCORTOS EN FUENDETODOS
Microcine para luchar contra el calor y la despoblación
LA CRÓNICA
Fuendetodos disfrutó el 22 de julio de la tercera edición del Festival de Microcine de Verano, una iniciativa que está organizada por la plataforma para luchar contra la despoblación ‘Vente a Vivir a un Pueblo’ e Iberdrola.
Vecinos y visitantes disfrutaron en la plaza de las Cabras con la proyección de varios microcortos, de menos de un minuto, que han sido premiados en distintos concursos por su mensaje de sostenibilidad, valores y calidad de vida en el medio rural.
Este festival se enmarca en la estrategia de Iberdrola por apoyar la cultura y luchar contra la despoblación, promoviendo el talento joven y el arraigo en las zonas rurales y ha recalado también en Peñas de San Pedro (Albacete), La Costana (Cantabria), los municipios de Ciudad Rodrigo y Villarino en Salamanca y Meira, en Lugo.
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya
- El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez