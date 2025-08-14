La natación, el aquagym o el pádel vuelven a ser un éxito en la comarca

Las actividades deportivas de verano organizadas por la Comarca Campo de Belchite han tenido un año más una gran aceptación en todas las localidades en las que se han desarrollado, contando con un gran número de participantes y usuarios.

Las actividades han sido organizadas por la Comarca Campo de Belchite. | SERVICIO ESPECIAL

En este período predominan las actividades de agua y piscina como natación y aquagym, aunque no se dejan de lado y tienen muchos participantes tanto el pádel como el spinning, ambas dentro del programa deportivo anual.

Los cursillos de natación son un éxito entre los pequeños. | S.E.

Una vez finalicen esas actividades, a mediados de agosto, desde el Servicio de Deportes de la Comarca Campo de Belchite se pondrá el foco en la organización del próximo curso deportivo 25-26, cuyo comienzo se prevé al inicio del mes de octubre y que abrirá inscripciones a mediados de septiembre.