Nueva fecha de Escenario Estepario: 22 y 23 de agosto

Escenario Estepario, el festival de música y territorio, celebrará finalmente su tercera edición los días 22 y 23 de agosto entre el Pueblo Viejo y el Pueblo Nuevo de Belchite, uno de los lugares más simbólicos del mapa aragonés. La cita, inicialmente prevista para junio, tuvo que cancelarse por las intensas precipitaciones que afectaron gravemente a municipios como Azuara, Almochuel, Letux o Almonacid de la Cuba, donde se produjeron inundaciones, arrastres de tierras, cortes de accesos y daños en infraestructuras.

Impulsado por la Comarca Campo de Belchite, con la colaboración del Ayuntamiento de Belchite y el apoyo de Born! Music en la dirección artística, el festival desplegará una cuidada propuesta con conciertos y visitas guiadas. Sobre sus escenarios resonarán algunas de las voces más singulares del panorama nacional, como Soleá Morente, Le Parody o Los Hermanos Cubero, junto a artistas aragoneses que encarnan la nueva sensibilidad sonora del territorio, como Ester Vallejo y Cumbiazepam.

Después de semanas de limpieza, reparación y cooperación entre vecinos, Escenario Estepario vuelve con más sentido que nunca. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, la comarca comienza a recuperar el pulso. Y es precisamente ese espíritu comunitario, que siempre ha estado en la raíz del festival, el que volverá a estar en el centro. Porque Escenario Estepario no solo activa espacios singulares del medio rural a través de la cultura: también pone en valor los vínculos, los saberes compartidos y la fuerza de lo colectivo.

Cambios en el programa

En esta nueva fecha no será posible contar con el concierto de Rosin de Palo, inicialmente previsto para la noche del viernes. Tampoco podrá celebrarse en agosto el taller La mesa infinita, en el Museo Etnológico de Belchite, pero sí que tendrá lugar en septiembre , el sábado día 5, alargando la duración simbólica del festival. Esta propuesta, a medio camino entre la reflexión, la creación y la performance sonora, reunirá a Claudia Polo (Soul in the Kitchen) y Mario Vidal (Rosin de Palo) en una experiencia participativa en torno a los rituales alimentarios y la creación musical con objetos cotidianos. La actividad forma parte de La Refresca, dentro del proyecto europeo Campo Abierto, impulsado por Recreando Estudio y Adecobel, y financiado por el programa Erasmus+.

Diversidad sonora

A pesar de los obstáculos, el cartel de Escenario Estepario 2025 despliega una cuidada mezcla de estilos y generaciones con la presencia estelar de Soleá Morente, que actuará el sábado 23 por la noche en la Plaza de la Iglesia del Convento de San Agustín. Con una trayectoria consolidada y un lenguaje que cruza flamenco, pop y experimentación, Morente presentará su último trabajo, Mar en calma, en un formato trío que recorrerá también algunas de sus canciones más emblemáticas.

Los Hermanos Cubero, Enrrique y Pedro Ruiz Cubero, que participaron en la primera edición celebrada en Almonacid de la Cuba, regresan con su personalísima mezcla de bluegrass y tradición castellana. El broche final de la noche lo pondrá Cumbiazepam, un potente colectivo de ocho mujeres aragonesas cuya receta musical, entre cumbia, fiesta y mensaje, es puro remedio sonoro.

Los tiques adquiridos para la fecha original de junio seguirán siendo válidos para el concierto de este sábado 23 de agosto. Quienes no puedan asistir en agosto, pueden todavía solicitar su devolución.

El Pueblo Viejo, a través de la música

Una de las propuestas más especiales tendrá lugar la mañana del sábado 23, con visitas guiadas al Pueblo Viejo en tres pases (10.00, 11.00 y 12.00 h). El recorrido incluirá algunos de sus enclaves más significativos —como la Torre del Reloj o la Iglesia de San Martín— y contará con intervenciones musicales inesperadas que aparecerán por sorpresa durante el trayecto. Una forma única de redescubrir este espacio patrimonial desde el arte y el sonido, donde el silencio que dejó la guerra se convierte en melodía y la memoria dialoga con el presente. La experiencia, de aproximadamente dos horas de duración, requiere inscripción previa. Todas las entradas para esta actividad se pusieron de nuevo a la venta, ya que las de junio fueron devueltas .

En conjunto, Escenario Estepario se convierte en un festival que no solo se escucha: se recorre, se contempla y se recuerda. Entre los ecos de las piedras y las voces del presente, la música actúa como un hilo que cose identidades y memorias, componiendo —como una canción compartida— el futuro que queremos seguir construyendo.