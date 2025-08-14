La ‘poesía’ de las piedras llena la plaza del Sol

El salón del casino de Codo se llenó de creatividad y color el martes 29 de julio con el taller artístico Poesía en piedras organizado por la Asociación Cultural Cuatro Torres. La actividad, abierta a todos los públicos, tuvo una excelente acogida y registró una gran afluencia de participantes, especialmente entre los más jóvenes.

Durante la tarde, los asistentes decoraron piedras con pinturas y mensajes poéticos, dando rienda suelta a su imaginación para transformar elementos naturales en pequeñas obras de arte. Algunas de estas creaciones servirán para adornar rincones del pueblo, llenándolos de frases inspiradoras y detalles artísticos que reflejan la sensibilidad de quienes participaron.

Como broche final, las piedras se han colocado bajo los olivos de la plaza del Sol, donde ahora lucen como un rincón lleno de color, poesía y mensajes positivos. Un espacio que invita a detenerse, mirar y sonreír.

La actividad combinó técnicas de pintura, creatividad literaria y conciencia estética en un ambiente distendido y colaborativo. Desde la organización destacan el entusiasmo de los participantes y agradecen la implicación de todas las personas que hicieron posible este taller, que pone en valor el arte como herramienta para embellecer y enriquecer nuestro entorno.