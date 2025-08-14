CARLOS GRACIA
Presentación
El autor Carlos Gracia Diego presentó su libro ‘Hotel Buenos Aires’ el sábado 19 de julio en el salón de actos de la Casa de Cultura de Lécera.
