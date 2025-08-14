Ramón Barea, premio a la trayectoria

Fuera de concurso, el actor Ramón Barea recibió el Premio Belchite de Película Trayectoria en reconocimiento a su extensa carrera profesional. Nacido en Bilbao en 1949, aunque ligado también a la tierra aragonesa, Ramón Barea ostenta una exitosa trayectoria de casi 60 años como actor, autor y director teatral, realizador y guionista. Su carrera sobre las tablas se inició en 1968 dentro del grupo de teatro Akelarre, a lo que seguiría la fundación de su propia compañía, Cómicos de la Lengua, tan solo un año después. Además, Barea mantiene una relación muy estrecha con el cortometraje: su obra Adiós Toby, adiós (1995) fue el primer corto español de todos los tiempos en ser seleccionado en la Semana de la Crítica de Cannes. Tan solo dos años después, lo haría de nuevo con Muerto de amor (1997). Barea se ha prestado a colaborar con jóvenes realizadores desde sus inicios: Icíar Bollaín, Enrique Urbizu, Álex de la Iglesia o Pablo Berger son solo algunos ejemplos de directores reconocidos que dieron sus primeros pasos contando con el actor bilbaíno.