Dos semanas deportivas

CAMPUS DE FÚTBOL

El Inter Azuara realizó la tercera edición de su campus en dos semanas intensas de fútbol, del 30 de junio al 4 de julio y del 7 al 11 de julio. Más de un centenar de chicos y chicas de la comarca y alrededores pudieron disfrutar de su pasión.

