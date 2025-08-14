CAMPUS DE FÚTBOL
Dos semanas deportivas
El Inter Azuara realizó la tercera edición de su campus en dos semanas intensas de fútbol, del 30 de junio al 4 de julio y del 7 al 11 de julio. Más de un centenar de chicos y chicas de la comarca y alrededores pudieron disfrutar de su pasión.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya
- El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez