Sergio Salvador, vecino de Codo de 21 años, participó por primera vez en la Baja Aragón, en lo que era su primera competición en un rally raid.

El sueño de correr en la Baja Aragón | SERVICIO ESPECIAL

La carrera comenzó el viernes con una prólogo de 6 kilómetros. Sergio salió un poco nervioso, pero con muchas ganas de hacerlo bien, y pese a que tuvo problemas con algún adelantamiento, logró una 10ª posición en el Mundial y un 5° en el Campeonato de España. «No me lo podía creer, fue una explosión de emociones indescriptibles», comenta.

El sábado por la mañana, tras una etapa muy buena de ritmo, con algún inconveniente, terminó en 10° posición, «algo que me ayudó a convencerme de que podía estar en esas posiciones y que lo del viernes no había sido un golpe de suerte. El momento de la salida, mirar para detrás y ver pilotos con motos oficiales y que viven de esto detrás mío, es algo que nunca olvidaré», recuerda Sergio.

En la etapa del sábado por la tarde se le apagó el Stella, el dispositivo que avisa de los radares y peligros, por lo que tuvo que ir extremadamente atento a las señales. Además, tuvo una pequeña caída que le hizo perder algo de tiempo, pero llegó a meta sabiendo solucionar los problemas, y acabando el día en 9ª posición del Mundial y 4ª de España.

El domingo simplemente salió a disfrutar y fue todo perfecto: «Todo funcionaba, me lo pasé en grande». Consiguió una 9ª posición de etapa que le colocó al final en una 8ª posición del Mundial, 4° de España, 3° Junior General y 1° Aragonés.

Para Sergio Salvador lo más importante es que ha cumplido «un sueño que tenía desde niño: correr la Baja España Aragón». Por eso quiere agradecer «a todo el mundo que de una u otra manera me ha ayudado a lograr este sueño. El resultado fue algo inimaginable para nadie de mi alrededor, me hizo especial ilusión verme entre los mejores pilotos. Creo que fue un fin de semana especial, el nivel de conducción fue algo inexplicable, no sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos».