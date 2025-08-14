Taller para construir cajas nido

‘Aliados al lado’ realizó el 22 de julio en la Casa de Cultura de Lécera un taller de construcción de cajas nido y presentaron su iniciativa. Se trata de un proyecto detrás del que se encuentran tres jóvenes de Belchite, con la colaboración de Adecobel, y que busca sensibilizar sobre la conservación de la biodiversidad y promover la participación ciudadana.