Valmadrid renueva sus piscinas

El Ayuntamiento de Valmadrid ha realizado la obra de renovación de las piscinas que ha contado con un presupuesto de 50.437 euros.

La actuación comenzó con la demolición completa de la playa anterior y todos sus elementos asociados (colectores, arquetas, duchas y vallado). Después, se procedió a sanear la superficie con una capa de zahorra natural, compactada adecuadamente, y se instalaron nuevas tuberías y colectores para la recirculación del agua.

Se renovaron las duchas y se adecuaron los bordes de la piscina, construyendo una nueva solera de hormigón con bordillos y mallazo. Finalmente, se repusieron las baldosas de las playas y se instaló una barandilla de malla de 1,20 metros de altura, junto con duchas con lavapiés temporizadas.

Los vecinos ya pueden disfrutar de las nuevas instalaciones.