OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN JOVEN
Un verano entre jóvenes para divertirse y trabajar
LA CRÓNICA
Cuatro jóvenes de la Comarca Campo de Belchite, junto a su técnica de Juventud, participaron del 22 al 26 de junio en el 9º Campo de Trabajo de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Fayón. 30 jóvenes procedentes de distintas comarcas aragonesas se juntaron para compartir una experiencia de aprendizaje-servicio, colaboración y dinamización del medio rural. Durante cinco intensos días, se implicaron activamente en diversas acciones de mejora comunitaria, apostando por el compromiso con su territorio a través del trabajo práctico, la creatividad y la reflexión colectiva.
Además, el Servicio Comarcal de Juventud organizó el martes 8 de julio una excursión a Port Aventura en la que participaron 46 jóvenes de la comarca.
Y del 3 de julio al 7 de agosto se realizó una KCM recorriendo los 15 pueblos de la comarca con un taller de cocina en el que los jóvenes elaboraron sus propias crepes. La actividad contó con gran asistencia en la mayoría de los municipios.
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- El Real Zaragoza vuelve a por Cárdenas
- El Ayuntamiento de Zaragoza intenta sacar del olvido una de las atracciones más fallidas de la Expo
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El Real Zaragoza se plantea la salida de Toni Moya
- El brote de salmonelosis de Barbastro tuvo su origen en las tostadas con tomate triturado del Festival Vino Somontano
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez