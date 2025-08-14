Un verano entre jóvenes para divertirse y trabajar

Cuatro jóvenes de la Comarca Campo de Belchite, junto a su técnica de Juventud, participaron del 22 al 26 de junio en el 9º Campo de Trabajo de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Fayón. 30 jóvenes procedentes de distintas comarcas aragonesas se juntaron para compartir una experiencia de aprendizaje-servicio, colaboración y dinamización del medio rural. Durante cinco intensos días, se implicaron activamente en diversas acciones de mejora comunitaria, apostando por el compromiso con su territorio a través del trabajo práctico, la creatividad y la reflexión colectiva.

Además, el Servicio Comarcal de Juventud organizó el martes 8 de julio una excursión a Port Aventura en la que participaron 46 jóvenes de la comarca.

Y del 3 de julio al 7 de agosto se realizó una KCM recorriendo los 15 pueblos de la comarca con un taller de cocina en el que los jóvenes elaboraron sus propias crepes. La actividad contó con gran asistencia en la mayoría de los municipios.