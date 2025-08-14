’Vuelta’ al pueblo de los abuelos por un día

Jesús Pescador y Mayte, actores de la compañía Navegantes, representaron el domingo 3 de agosto, en el pabellón de Moyuela, la obra El día que volvemos al pueblo de los abuelos, con guiños a la encina, árbol singular de Moyuela. Jesús y Mayte contaron y recordaron algunas historietas y cancioncillas que contaban antaño abuelos y abuelas. El público asistente fue numeroso y variado. Los mayores se fueron encantados tras activar en sus memorias recuerdos de su pasado, y los más pequeños no perdieron detalle de lo que allí se contaba y cantaba.

Jesús Pescador y Mayte fueron los actores de la obra. | SERVICIO ESPECIAL