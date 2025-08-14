El yacimiento de La Malena vuelve a la normalidad tras las lluvias de junio

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón iniciará este verano la quinta fase de obras de restauración, protección y puesta en valor de la villa romana de La Malena en Azuara. Esta nueva fase comenzará una vez que finalicen las labores de limpieza en el yacimiento, unos trabajos de emergencia que han permitido minimizar los desperfectos en los mosaicos causados por las lluvias torrenciales que afectaron al municipio y al yacimiento el 13 de junio. La directora general de Patrimonio Cultural, Gloria Pérez, visitó el 8 de julio la villa romana para conocer el resultado de las labores de limpieza y reparación de los daños ocasionados por el desbordamiento del río Cámaras.

Gloria Pérez también informó sobre trabajos que se acometerán en la quinta fase de restauración, que se beneficiará de las ayudas del Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, convocadas por el Ministerio de Industria y Turismo para su restauración y puesta en valor, en el año 2023.

La ayuda proviene de fondos europeos MRR, fue concedida definitivamente en diciembre de 2024, y la adjudicación de las obras a favor de la empresa Piedra Casbi (PCB) S.L. se firmó el pasado 4 de julio. El presupuesto de adjudicación del contrato es de 986.150 euros y el plazo de ejecución de los trabajos será de ocho meses.

En esta quinta fase se pretende acometer las actuaciones que permitan proteger una buena parte del yacimiento, proseguir con la restauración de los importantes mosaicos conservados in situ, y a la vez establecer el uso turístico de las zonas ya restauradas y protegidas. Para ello, resulta imprescindible habilitar un pequeño edificio de acogida y servicios para la adecuada organización y regulación de las visitas y conseguir crear un nuevo punto turístico en la localidad. Todas las actuaciones continúan los mismos criterios del anteproyecto general redactado en el año 2017.

Balance de daños

Tras conocerse el sábado 14 de junio que el yacimiento se había visto afectado por las lluvias, técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural visitaron ese mismo domingo 15 la villa romana para evaluar su estado, visitas que han realizado en distintas ocasiones para conocer la evolución de los trabajos. El edificio no ha sufrido daños estructurales en la zona cubierta, si bien en la zona descubierta se han producido desplazamientos y otros deterioros en los muros de cimentación de hormigón de cal, que ya estaban preparados para fases posteriores de protección del yacimiento.

El agua accedió al interior por la doble exedra y alcanzó en la estancia 26 hasta 1,20 metros de altura, así como en el resto de estancias y el peristilo, mientras que en otras zonas el nivel subió hasta los 1,50 metros. Como primera medida de emergencia se retiró el agua, los lodos, las tierras de arrastre, escombros y otros residuos vegetales o desechos acumulados en la zona BIC protegida con cubierta y en los cerramientos, además de su limpieza en general.

En esa zona hay estancias con mosaicos ya restaurados y otras con mosaicos que estaban preparados para su restauración. En todas ellas se ha trabajado para devolver los mosaicos a su estado previo, evitando su degradación irreparable.

La Dirección General de Patrimonio Cultural ha destinado 368.162,88 euros a estos trabajos de emergencia.

El alcalde de Azuara, Joaquín Alconchel, agradeció a la directora general, a los técnicos y a los restauradores voluntarios la rápida respuesta que ha permitido recuperar el yacimiento y que pueda comenzar en unas semanas la quinta fase de su restauración que permitirá descubrir «a todo el mundo» la importancia de los mosaicos y de la villa romana.

Sin duda, un nuevo aliciente para poner en valor la historia del municipio.