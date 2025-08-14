Una yincana fomenta el arraigo territorial

El programa infantil A jugar con Adecobel, impulsado por la Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Campo de Belchite (Adecobel), ha superado ya los 70 participantes desde su inicio el pasado 18 de julio. La actividad, que consiste en una divertida yincana dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años, está recorriendo los municipios del territorio con el objetivo de estimular la imaginación, la creatividad, el trabajo en equipo y el arraigo territorial entre los más pequeños.

Al ciclo le faltan por visitar seis pueblos más. | SERVICIO ESPECIAL

Coordinada por Itziar Mainar Garcés, titulada universitaria e integrante del equipo técnico de Adecobel, la propuesta está teniendo una gran acogida en las localidades donde ya se ha celebrado: Valmadrid, Almonacid de la Cuba, Lagata, Codo, Moyuela, Moneva, Samper del Salz, Lécera y Azuara, con una participación creciente en cada una de ellas.

El ciclo se desarrollará durante todo el verano y llegará a todos los municipios de la comarca. Hasta el 21 de agosto habrá actividades en La Puebla de Albortón, Fuendetodos, Plenas, Letux, Belchite y Almochuel. La participación es gratuita, pero se requiere inscripción previa a través de un formulario online.

La propuesta combina juego, ejercicio físico, resolución de pruebas y colaboración entre niños y niñas de diferentes edades, reforzando valores como la cooperación, la escucha activa y el descubrimiento del entorno más cercano.

A jugar con Adecobel forma parte de la estrategia de dinamización territorial que impulsa Adecobel, y refuerza su compromiso con la infancia como agente activo del presente y futuro del medio rural. Este tipo de iniciativas lúdicas y educativas suponen una herramienta valiosa para fortalecer el sentimiento de pertenencia, mejorar la convivencia y ofrecer alternativas de ocio educativo adaptadas al entorno.