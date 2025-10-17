Adecobel impulsa la vivienda de alquiler

La demanda de viviendas de alquiler en la Comarca Campo de Belchite sigue en auge y apenas hay casas vacías. De hecho, no se puede alquilar nada en municipios como Belchite, Lécera o Azuara. Varias empresas, trabajadores y familias están a la espera de encontrar un hogar en el territorio sin éxito. La falta de vivienda frena el crecimiento de las empresas, que no encuentran personas para trabajar en los pueblos. «Encontramos trabajadores de Zaragoza, los formamos y, al final, por no desplazarse, la mayoría acaban marchándose», detallan desde la Asociación Empresarial del Campo de Belchite.

Además, el buen funcionamiento de los servicios también se ve mermado debido al descenso de población. Se cierran escuelas por la falta de alumnado y se pierden horas de atención médica, entre otros servicios.

Para intentar paliar esta situación, Adecobel, que gestiona una bolsa inmobiliaria en Campo de Belchite de más de un centenar de viviendas de propiedad privada en los 15 pueblos de la comarca, hace un llamamiento a propietarios y ayuntamientos de vivienda en buen estado para poner en alquiler. «Es una pena que haya personas dispuestas a venir a vivir aquí y no puedan porque directamente no tienen donde vivir», explican desde Adecobel.

Servicios gratuitos

Para facilitar el proceso, la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite cuenta con una serie de servicios gratuitos para los propietarios que se animen a alquilar su casa: la elaboración del inventario, el contrato de alquiler, el cambio de titulares de los suministros, el depósito de la fianza en el Gobierno de Aragón y el asesoramiento en seguros de impagos, dudas legales, fiscales… Este servicio se presta de forma gratuita en la oficina de Adecobel, los interesados pueden obtener más información llamando al teléfono 976 830 104 o en el 679 320 465.