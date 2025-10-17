NUEVO EQUIPAMIENTO
Almochuel inaugura el edificio multiservicio
LA CRÓNICA
Almochuel inauguró el 20 de septiembre el nuevo edificio multiservicio de la localidad. En el acto participaron la corporación municipal con el alcalde Ángel Gascón, el presidente de la comarca y alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, y el diputado provincial y alcalde de Letux, Miguel Sanz.
Luego se celebró una comida seguida de un recital de jota a cargo de los cantadores Beatriz Bernad y Nacho del Río y, por la tarde, se ofreció un espectáculo de títeres para todos los públicos a cargo de la compañía Los títeres de la tía Elena.
El multiservicio será gestionado por una familia argentina, que presentó su candidatura a la oferta publicada por el consistorio, y llegó a la localidad a través de la plataforma Pueblos Vivos Aragón impulsada en la zona por Adecobel.
