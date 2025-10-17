Almonacid descubre un poblado íbero

En el mes de septiembre se realizaron unas excavaciones arqueológicas en Almonacid de la Cuba con la colaboración del ayuntamiento y la Asociación Cultural Albayar.

La actuación fue muy fructífera ya que se han encontrado restos de un poblado íbero que podía estar datado entre el siglo IV y V antes de Cristo. Está previsto realizar nuevas excavaciones ya que lo que se ha encontrado hasta ahora es muy interesante.