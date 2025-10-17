EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
Almonacid descubre un poblado íbero
LA CRÓNICA
ALMONACID DE LA CUBA
En el mes de septiembre se realizaron unas excavaciones arqueológicas en Almonacid de la Cuba con la colaboración del ayuntamiento y la Asociación Cultural Albayar.
La actuación fue muy fructífera ya que se han encontrado restos de un poblado íbero que podía estar datado entre el siglo IV y V antes de Cristo. Está previsto realizar nuevas excavaciones ya que lo que se ha encontrado hasta ahora es muy interesante.
