Arquitectura tradicional en las jornadas de patrimonio en Azuara

Las IX Jornadas Azuarinas de Patrimonio se celebraron los días 27 y 28 de septiembre. Eugenio Monesna abrió la cita con una charla-coloquio muy interesante sobre la arquitectura tradicional en Aragón. Al anochecer, la cantante Imán Kandoussi y el músico Urko Ocaña deleitaron con su música sobre las tres culturas en el reino de Aragón.

La visita programada al yacimiento no fue posible ya que están trabajando en una nueva fase de construcción, aún así un grupo de gente se animó para hacer el recorrido y visitar la villa romana desde el otro lado de la valla.

Y el domingo por la mañana, la ermita de San Nicolás recibió los deseos de los participantes, en forma de mensajes escritos, para preservar su estado.

