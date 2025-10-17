Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EXCURSIÓN AL PIRINEO

La asociación Mudela visita los pueblos de Hecho y Ansó

Los vecinos de Moyuela junto a la iglesia de Ansó. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

MOYUELA

La Asociación de Mujeres Mudela realizó recientemente un viaje al Pirineo que tuvo como primera parada Ansó. Allí, una guía local fue explicando lo más pintoresco y distinguido de esta típica villa pirenaica que sorprende por la belleza y el buen estado de conservación de su casco urbano. Tras un periodo de tiempo libre, en el que muchos comparon lotería de Navidad, el viaje siguió rumbo a Hecho. Allí disfrutaron de la gastronomía altoaragonesa y siguieron con un paseo por las calles empedradas, que permitieron que los moyuelinos disfrutarán de los tejados y típicas chimeneas de sus casas, que han permanecido prácticamente intactas desde su construcción. Las portaladas y los escudos son otros detalles arquitectónicos a admirar. La jornada, bien aprovechada y acompañada de buen tiempo, llegó a su fin con la vuelta a Zaragoza por Jaca.

TEMAS

