EXCURSIÓN AL PIRINEO
La asociación Mudela visita los pueblos de Hecho y Ansó
LA CRÓNICA
La Asociación de Mujeres Mudela realizó recientemente un viaje al Pirineo que tuvo como primera parada Ansó. Allí, una guía local fue explicando lo más pintoresco y distinguido de esta típica villa pirenaica que sorprende por la belleza y el buen estado de conservación de su casco urbano. Tras un periodo de tiempo libre, en el que muchos comparon lotería de Navidad, el viaje siguió rumbo a Hecho. Allí disfrutaron de la gastronomía altoaragonesa y siguieron con un paseo por las calles empedradas, que permitieron que los moyuelinos disfrutarán de los tejados y típicas chimeneas de sus casas, que han permanecido prácticamente intactas desde su construcción. Las portaladas y los escudos son otros detalles arquitectónicos a admirar. La jornada, bien aprovechada y acompañada de buen tiempo, llegó a su fin con la vuelta a Zaragoza por Jaca.
