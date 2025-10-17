Las ayudas Leader dejan 180.859 euros

El plazo de solicitud del segundo proceso de selección de ayudas Leader de este año 2025 concluyó el 30 de septiembre con 16 solicitudes presentadas. Estos 16 proyectos se repartirán los fondos asignados a esta convocatoria (180.859 euros), agotando todo el presupuesto anual sin que ninguna iniciativa se quede sin subvención.

No obstante, para recibir las ayudas pertinentes estos proyectos serán valorados atendiendo a los criterios específicos de la convocatoria en la próxima junta directiva de Adecobel.

Los proyectos presentados se dividen en inversiones productivas, Emprende Rural Leader, inversiones no productivas y formación. Entre las solicitudes hay 6 iniciativas empresariales repartidas en Belchite, Lécera, Azuara y Letux que contemplan diferentes inversiones; y4 nuevos emprendedores que se han dado de alta como autónomos en Belchite, Almochuel, Valmadrid y Azuara. Entre las actividades a desarrollar por los promotores hay almazaras de aceite, iniciativas de turismo rural, proyectos de hostelería y nuevos servicios dentro de empresas existentes y ya consolidadas.

Con respecto a las inversiones no productivas tres ayuntamientos: Plenas, Moneva, Almonacid de la Cuba, han solicitado ayudas Leader para poner en marcha cinco iniciativas relacionadas con el turismo, el deporte, la cultura y el medio ambiente. Asimismo, la Comarca Campo de Belchite ha vuelto a solicitar la actividad extraescolar de Robótica y Desarrollo de Videojuegos que se impartirá en el colegio de Belchite los martes para niños y niñas de toda la comarca.

A lo largo de los próximos días, se publicará la convocatoria de ayudas del año 2026, cuyo primer proceso de selección para solicitar subvenciones permanecerá abierto hasta el 28 de febrero.

Para consultar toda la información relacionada con las subvenciones Leader hay que ponerse en contacto con Adecobel llamando al 976830104 ó 679320465 para solicitar cita previa o acudiendo a la oficina ubicada en la plaza del Ayuntamiento número 1 de Belchite.