LA RIADA QUE MARCÓ A LA LOCALIDAD
Azuara agradece la generosidad de los voluntarios del 13 de junio
LA CRÓNICA
Azuara celebró el 21 de agosto un homenaje a todas las personas que con generosidad y entrega ayudaron en la riada del 13 de junio. La localidad demostró que, incluso en los momentos más duros, la unión y la solidaridad son su mayor fortaleza.
Uno de los momentos más especiales fue la inauguración del Parque del Voluntariado, un espacio que llevará el nombre de quienes, con su entrega desinteresada, estuvieron al lado de los vecinos para tender la mano cuando más se necesitaba.
En el marco de este homenaje se hizo entrega del título de Hijos Adoptivos de Azuara a los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, al Operativo Infoar, y a las Unidad Militar de Emergencias (UME). Este reconocimiento, aprobado por unanimidad en Pleno, deja constancia de su incalculable ayuda y de la huella imborrable que han dejado en el municipio.
En esta jornada tan significativa estuvieron presentes Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España; Alfredo Zaldívar, diputado provincial del Servicio de Extinción de Incendios de la DPZ; Ana Oliván, directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón; y Joaquín Núñez Regodón, teniente coronel jefe del IV Batallón de Intervención en Emergencias. También quiso estar presente a través de un vídeo la ministra de Defensa de España.
Desde el Ayuntamiento de Azuara dan las gracias a todos los que participaron y a quienes, con su esfuerzo y compromiso, hacen posible que la localidad siga adelante.
