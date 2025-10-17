Belchite acaba a lo grande la Exaltación de la Santa Cruz

Belchite celebró en septiembre las fiestas en honor a la Exaltación de la Santa Cruz. Los actos comenzaron el sábado 6 de septiembre con el chupinazo, la presentación de las Reinas de Fiestas y Damas Infantiles 2025, y el desfile de carrozas y disfraces. El domingo se celebraron la carrera popular, el pasacalles de las comparsas de gigantes y cabezudos, el acto de homenaje Memoria y paz”, y un espectáculo de jota y zarzuela.

Las fiestas se reanudaron el miércoles 10 con una programación repleta de actos hasta el domingo 14. Los más pequeños tuvieron fiesta de animación, hinchables, gigantes y cabezudos y carretones embolados. El público joven disfrutó de campeonato de futbolín, torneo de fútbol 3 contra 3, Grand Prix en la plaza de toros, concurso de autos locos, y becerrada, mientras que para los mayores hubo juegos tradicionales, café-concierto y jotas.

Los eventos taurinos, por supuesto no podían faltar, los cuáles contaron con las ganaderías Arriazu y Los Maños, toro embolado en la calle, y exhibición de emboladores. La música la pusieron orquestas y djs como Magia Negra, Formula Show, Principal, y un tributo a Héroes del Silencio que hicieron vibrar aun público totalmente entregado. Y las fiestas terminaronpor todo lo alto el sábado 20 con los fuegos artificiales.