Belchite ‘se refresca’ y saborea productos locales

Belchite se convirtió en escenario de encuentro, creatividad y convivencia con una nueva edición del evento Refresca, una actividad enmarcada en el proyecto Campo Abierto que busca fomentar la participación juvenil en la comarca a través de la recuperación de saberes, la creación de espacios intergeneracionales y la custodia del territorio.

Claudia Polo.

La plaza de la localidad se transformó en una gran mesa colectiva, donde vecinas, vecinos y visitantes compartieron alimentos locales y experiencias musicales. La velada contó con la propuesta gastronómica y performativa de la influencer gastrónoma Claudia Polo (@soulinthekitchen), acompañada por las intervenciones musicales de Mario Vidal y Luis Azcona (Rosin de Palo), y con Aitor HDB como responsable de la ambientación sonora.

Después de imaginar, describir y representar una comida colectiva con todas sus fases (preparación, bienvenida a los invitados, aperitivo, plato principal y postre), llegó el turno de probar ritmos y sonidos con elementos de cocina en una original y distendida sobremesa.

El evento, organizado por la cooperativa Recreando Estudio Creativo y Adecobel, y financiado a través del programa Erasmus+, concluyó con una sobremesa colectiva, en la que los asistentes disfrutaron de productos locales y de reflexión compartida.

Claudia Polo ya participó en la Refresca de 2024 organizada en Letux. Allí planteó un recetario estepario con propuestas que fue recopilando en la comarca y que se llevaron a la mesa en una jornada participativa.