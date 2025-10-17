Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PRIMERA EDICIÓN

El campeonato de pádel de Plenas se estrena con una gran participación

Plenas celebró este año como novedad un campeonato de pádel, tanto infantil como de adultos, con gran participación y buen ambiente entre todos los del pueblo.

