Codo se despide de un verano lleno de actos tradicionales

El Dance de Codo fue uno de los actos tradicionales más esperados de las fiestas. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

CODO

Codo ha vivido un verano plagado de celebraciones. El mes de agosto volvió a teñirse de alegría, tradición y convivencia con la celebración de las fiestas en honor a San Bernardo Abad.

Los últimos dalladores mostraron la siega.

Las calles se llenaron de música, color y emoción desde el chupinazo y la presentación de las Bernardinas y sus acompañantes, uno de los momentos más simbólicos y entrañables de estas jornadas. Marina Lapuerta y Marta Jaso, junto a Adrián Lapuerta y Enzo Salvador, fueron los protagonistas de un acto lleno de emoción y orgullo por mantener viva esta tradición que une generaciones.

Los juegos tradicionales nunca faltan.

Entre los actos más esperados destacó, como siempre, la representación del Dance de Codo, que volvió a reunir a vecinos y visitantes en la plaza para disfrutar de las mudanzas y del ritmo de los palos al son de la música tradicional. Una muestra viva del patrimonio cultural del pueblo que cada año consigue emocionar a todos los presentes.

Las vaquillas y emboladas volvieron a llenar de adrenalina las calles con la participación de ganaderías locales, mientras los aficionados taurinos disfrutaban de la emoción de los recortes y del ambiente festivo que rodea a estos actos.

Otro de los grandes momentos fue el concurso de disfraces, tanto en su versión infantil como adulta. Los más pequeños sorprendieron con sus coloridas ideas y alegría contagiosa, con ganas de jugar y disfrutar como siempre, pero fueron los mayores quienes, una vez más, se ganaron los aplausos del público por su creatividad, humor y elaboradas puestas en escena, convirtiendo la plaza en un auténtico escenario de ingenio y diversión.

Durante toda la semana no faltaron las charangas, concursos, juegos, bailes y cenas populares, que reforzaron el espíritu comunitario que caracteriza a Codo.

Unas fiestas que, un año más, demostraron que en este pequeño pueblo del Campo de Belchite la tradición y la alegría caminan de la mano, y que su gente sigue siendo el alma de unas celebraciones que crecen en emoción, participación y orgullo por lo propio. Al final eso es lo único que importa.

Fiestas Rosario

Y el último fin de semana de septiembre, Codo volvió a llenarse de ambiente festivo con las Fiestas del Rosario 2025, organizadas por la Asociación Cultural Cuatro Torres con la colaboración del ayuntamiento y numerosos vecinos voluntarios.

Durante dos días, el pueblo revivió algunas de sus tradiciones más queridas, combinando actividades agrícolas, culturales y solidarias que reflejan la identidad y el espíritu participativo de la localidad.

El sábado comenzó con la muestra Los últimos dalladores de Codo, en la que varios vecinos demostraron cómo se segaba a dalle, recuperando un oficio tradicional que forma parte del patrimonio local. Seguido, la tractorada popular, que recorrió las calles del municipio entre sonrisas y recuerdos del pasado agrícola de Codo.

El lavadero y sus alrededores se convirtieron en el punto de encuentro para los juegos tradicionales y la exhibición de oficios antiguos, que atrajeron a niños y mayores en un ambiente familiar y festivo. Por la tarde, la jotas de la mano de ACA Danzar que llenó las calles de música y emoción.

El domingo fue el turno del deporte y la solidaridad, con la II Carrera de Pollos Solidaria, cuya recaudación se destinó a Aspace, la asociación donde acude el pequeño Mario Salvador Millán, gesto que emocionó a todos los asistentes.

Las fiestas concluyeron con el taller de aragonés, de la mano de la asociación Nogara una actividad que puso el broche cultural a un fin de semana lleno de convivencia, raíces y cultura.

Desde la asociación Cuatro Torres se agradeció la participación de todos los vecinos, voluntarios y colaboradores que hicieron posible este encuentro, destacando que «seguir manteniendo vidas las tradiciones de Codo».

