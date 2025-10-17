DÍA DEL MAYOR
Una comida, entre petanca y rabino
MOYUELA
Moyuela celebró el 30 de agosto el día del Mayor con actividades desde primera hora de la mañana. Primero se celebró un campeonato de petanca en las pistas del parque, y luego un concurso de rabino. Finalmente, los integrantes de la asociación de mayores y acompañantes se congregaron en el centro social para compartir una comida popular compuesta por cóctel de marisco, carrilleras de ternera y postre, agua, vino, café y chupitos. Después, se procedió a la entrega de premios a los ganadores del campeonato de petanca y del concurso de rabino. El ambiente fue de cordialidad, fraternidad y disfrute en un día muy completo.
