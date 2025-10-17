Comienza el curso de educación para adultos

Después de septiembre de contactos, reuniones, matrículas, vueltas y más vueltas para organizarlo todo; tenemos preparado el Plan de Actuación del Aula de Educación de Personas Adultas de la Comarca Campo de Belchite para el curso 2025-2026. Como es habitual se han organizado cursos de larga duración (desde septiembre hasta junio) en 10 localidades: Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Codo, Fuendetodos, Lagata, Lécera, Letux, Moyuela y Plenas. Cursos que se complementarán a lo largo de estos meses con otras actividades puntuales, complementarias a lo mismos o de carácter sociocultural.

Lo cierto es que la fidelidad de nuestro alumnado es tal que muchas personas de nuestros pueblos se matriculan año tras año y, no solo eso, que cuenten su experiencia es la mejor publicidad que el aula puede tener. Cada septiembre nuestra vuelta al trabajo es un emotivo reencuentro, más que con el alumnado, con un gran grupo de amigos. Bueno, todavía sería más adecuado decir amigas; aunque cada vez se van incorporando más hombres. Es fácil imaginar la satisfacción que todo esto genera y cómo reafirma las ganas de retomar las clases.

Así, comienza la formación puramente académica con grupos de apoyo y tutoría de Graduado en Secundaria y Preparación de Pruebas de Acceso a Grado Medio y Superior en Azuara, Belchite y Lécera. Aunque desde el Aula se presta apoyo a esta formación en cualquiera de las localidades adscritas a la misma.

También, cursos de Español para quienes han venido a vivir a nuestros pueblos desde el extranjero. O formación dirigida al mundo laboral como el curso de Competencias Clave / Inglés en Belchite o los más de 200 cursos que pueden realizarse a través de Aula Mentor, tanto desde casa como acudiendo a nuestras tutorías de apoyo, y que facilitan el acceso a los Procesos de Acreditación de Competencias Profesionales.

Y, por supuesto, los cursos estrella del aula. Los que más matricula tienen curso tras curso y con los que llegamos a todas las localidades citadas. Las actividades de Promoción y Extensión Educativa. Cursos más relajados, muy entretenidos, para compartir Aun buen rato con los demás a la vez que haces algo interesante. Entre otros se ofertan Entrenamiento y apoyo a la Memoria, Herramientas TIC para la vida diaria, Conocer Aragón, Animación a la lectura… Estos son los que vienen funcionando desde hace más tiempo. Pero siempre pueden ponerse en marcha otros nuevos. Estamos atentas a lo que nuestros vecinos y vecinas puedan demandar para intentar responder.

Recordar, como siempre, que en la mayoría de los cursos la matrícula se mantiene abierta a lo largo de todo el periodo lectivo y en cualquier momento es posible incorporarse a las clases. La excepción es únicamente la formación académica para la que hay plazos concretos de matrícula. En cualquier caso, pasar por el aula es la mejor manera de tener toda la información al respecto y de que avisemos en el momento oportuno a quienes se hayan interesado por acceder a una titulación oficial o acceder a ella.

Y, sí, por supuesto, ya estamos trabajando con otros servicios comarcales y con el CPEPA de Fuentes de Ebro en el diseño de atractivas actividades extraescolares como Viajes por Aragón, Encuentros con Escritores, Charlas de Consumo, etc.