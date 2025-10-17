Comienzan los primeros pasos en la 1ª Provincial

El Club Deportivo Codo ha comenzado su andadura en la Primera División Provincial, categoría en la que será el único representante de toda la comarca. La nueva temporada se presenta exigente, dado el nivel de los rivales, pero el conjunto codino afronta el reto con ilusión y con el mérito añadido de haber confeccionado un equipo formado íntegramente por jugadores del pueblo.

El debut liguero fue frente al Daroca, localidad que multiplica en población a Codo, lo que resalta todavía más el esfuerzo y compromiso de un club que procede de uno de los municipios más pequeños de la comarca.

El C.D. Codo confía en que la experiencia adquirida la pasada temporada y, sobre todo, el apoyo de su afición, que nunca duda en desplazarse a cualquier campo para animar al equipo, sean las claves para lograr el objetivo de mantener la categoría y dar un paso más en la clasificación para situarse en la parte alta de la tabla.