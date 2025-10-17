Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

Los conciertos, la tradición y los reencuentros animan las fiestas

Presentación de las Majas Infantiles y Mayores. | SERVICIO ESPECIAL

AZUARA

Azuara celebró a finales de agosto y principios de septiembre las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Piedad con conciertos, actos religiosos, actividades para todas las edades, tradición y reencuentros.

Los jóvenes fueron los grandes protagonistas de las fiestas. | SERVICIO ESPECIAL

Los actos comenzaron el sábado 16 de agosto con un recorrido con el grupo folclórico Orgullo Aragonés, la presentación de las Majas Infantiles y Mayores, y la macro-discomóvil Tribaluxe. El martes 19 continuaron las fiestas con petanca, hinchables acuáticos, frontón, espectáculo de variedades y el pregón. El miércoles 20 fue un día de peñas, música y carrozas. El jueves 21 se realizó el acto homenaje a las personas que ayudaron durante la riada, seguido de embolares y orquesta. El viernes 22 hubo becerrada, recorrido de cabezudos, campeonatos de guiñote y rabino, Humor Amarillo en la plaza de toros, encierro de mansicos y carretones. El sábado 23 el espectáculo en la plaza de toros fue de recortadores, roscaderos y anillas, también hubo exhibición de emboladores, y gran verbena con la orquesta La Fania. Y el domingo 24 se disfrutó de la comida de la vaca, una exhibición de jotas y el tradicional toro de chispas.

Las fiestas tuvieron continuidad el primer fin de semana de septiembre para celebrar a Nuestra Señora de la Piedad, el sábado 6 con cabezudos, concurso de paellas, y la tradicional quema de la Virgen y la traca final, para luego bailar hasta el amanecer con la Orquesta Valkiria, y el lunes 8 con la Misa Baturra y la chocolatada.

Desde el Ayuntamiento de Azuara expresaron el más profundo agradecimiento a la Comisión de Fiestas por el enorme esfuerzo que realizaron para que las fiestas patronales se celebraran con la mayor normalidad posible, a pesar de las circunstancias extraordinarias que ha vivido el pueblo tras las riadas del pasado 13 de junio.

