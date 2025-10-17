El consistorio se hace con la propiedad de la zona BIC

Un procedimiento administrativo otorga desde este septiembre al Ayuntamiento de Belchite la propiedad de la zona declarada BIC (Bien de Interés Cultural) del Pueblo Viejo.

El consistorio de la localidad, tras estudiar diversas opciones, presentó en noviembre de 2024 este expediente para poder conseguir la propiedad de estas 12 hectáreas del Pueblo Viejo, decisión que fue aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas en el pleno municipal de enero de 2025.

Como indica el alcalde, Carmelo Pérez, «este paso va a permitir agilizar trámites para la conservación del conjunto histórico-artístico, como el acceso a la partida presupuestaria de 7 millones de euros prometida en 2021 por el Gobierno de España».

Esta partida se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y todavía no se ha ejecutado. Según recoge el documento inicial, iba a ser gestionada por el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, siguiendo el siguiente cronograma: 80.000 euros en 2022, 300.000 euros en 2023, 1,5 millones de euros en 2024, 2,2 millones de euros en 2025 y otros 3 millones de euros en los años sucesivos.

En enero de 2025 una delegación del Ayuntamiento de Belchite visitó el Ministerio de Cultura para conocer el estado de esta dotación. Además, el consistorio también solicitó en enero una reunión con el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al depender las obras financiadas de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura de su ministerio, pero todavía no se ha obtenido respuesta.