Fuendetodos celebró el 13 de agosto una fiesta en la piscina con picnic, juegos y diversión para todos los vecinos para disfrutar de esta jornada de verano. Por otra parte, Fuendetodos disfrutó el 30 de agosto de una tarde entretenida con la actuación de la Banda de Música de Épila en la Plaza de Goya.

Convivencia y diversión