Cuenta atrás para la Semana Cultural de Santa Cenobia en Lécera
La Crónica de Campo de Belchite
La localidad de Lécera celebra la Semana Cultural de Santa Cenobia del 25 de octubre al 1 de noviembre, unas jornadas, muy esperadas por vecinos y visitantes, en la que el ayuntamiento, la Comisión de Cultura Santa Bárbara, la Comisión de Fiestas Interpeñas y las amas de casa han trabajado para organizar distintos actos y actividades para disfrute de todo el pueblo, con actividades para todos gustos y edades.
El programa contempla desde exposiciones a talleres, pasando por teatro o un espectáculo musical, la programación incluirá también la tradicional misa y procesión en honor a la santa que acabará con el reparto de patatas asadas y sangría. Un gran abanico de posibilidades que contentarán a todos los presentes.
