Cuenta atrás para la Semana Cultural de Santa Cenobia en Lécera

Lécera

La localidad de Lécera celebra la Semana Cultural de Santa Cenobia del 25 de octubre al 1 de noviembre, unas jornadas, muy esperadas por vecinos y visitantes, en la que el ayuntamiento, la Comisión de Cultura Santa Bárbara, la Comisión de Fiestas Interpeñas y las amas de casa han trabajado para organizar distintos actos y actividades para disfrute de todo el pueblo, con actividades para todos gustos y edades.

El programa contempla desde exposiciones a talleres, pasando por teatro o un espectáculo musical, la programación incluirá también la tradicional misa y procesión en honor a la santa que acabará con el reparto de patatas asadas y sangría. Un gran abanico de posibilidades que contentarán a todos los presentes.

Amazon liquida las zapatillas Puma y Adidas más cómodas que combinan con todo, ahora a precios mínimos

Un científico de la Universidad de Zaragoza revela cómo ciertas bacterias interactúan con las defensas del cuerpo humano

Andreas Roxe, fundador y CEO de The Nordic Projekt : «La acogida de las lentillas OpticVue en farmacias está siendo muy positiva»

Ya hay tres detenidos por vandalizar 500 nichos en el cementerio de Torrero

La Fiscalía de Valladolid pide 18 años de cárcel para el único acusado por el asesinato de Esther López

Aumento de la pobreza: uno de cada cinco aragoneses está "en riesgo de exclusión social"

Adiós al manto de flores de la Virgen del Pilar: los operarios de Zaragoza comienzan su retirada

Las delitos y polémicas del fallecido Emilio Rodríguez Menéndez y su bronca con Belén Esteban

