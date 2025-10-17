Cuenta atrás para la Semana Cultural de Santa Cenobia en Lécera

La localidad de Lécera celebra la Semana Cultural de Santa Cenobia del 25 de octubre al 1 de noviembre, unas jornadas, muy esperadas por vecinos y visitantes, en la que el ayuntamiento, la Comisión de Cultura Santa Bárbara, la Comisión de Fiestas Interpeñas y las amas de casa han trabajado para organizar distintos actos y actividades para disfrute de todo el pueblo, con actividades para todos gustos y edades.

El programa contempla desde exposiciones a talleres, pasando por teatro o un espectáculo musical, la programación incluirá también la tradicional misa y procesión en honor a la santa que acabará con el reparto de patatas asadas y sangría. Un gran abanico de posibilidades que contentarán a todos los presentes.