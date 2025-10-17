Cutanda junta a los lectores de Moneva

El grupo de lectura de la biblioteca de Moneva realizó el 16 de agosto un encuentro literario. Esta vez el libro propuesto, para leer y para comentar, fue Cutanda de Eloy Morera. Esta novela está ambientada en la batalla de Cutanda, que tuvo lugar el 17 de junio de 1120, y que fue la mayor contienda librada en Aragón durante la Edad Media y, probablemente, la más trascendental para la historia de esta tierra. Allí donde hoy sobrevive este pequeño pueblo turolense del mismo nombre, en tiempos del Batallador se dirimió el futuro de todo un reino. Cutanda es el relato de un enfrentamiento armado, como ha habido tantos a lo largo de los siglos, y de un amor en tiempos de guerra. Es también la historia de un conflicto entre culturas y creencias, como las sigue habiendo hoy en día. Pero, en esencia, el gran campo de batalla es psicológico. La novela de Eloy Morera, que ha obtenido el Premio de Novela Histórica Medieval Ciudad de Calatayud, narra el éxito de una actitud, de una voluntad y de una idea, algo por lo que todos batallamos.

El acto contó con la presencia del autor, que disertó sobre la historia de Aragón del siglo XII, además de responder a todos los comentarios que los lectores hicieron del libro. La charla fue muy del gusto de los asistentes. Al finalizar dedicó libros a todos los lectores.