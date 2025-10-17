El Gobierno de Aragón rehabilita el puente de Belchite y adjudica los trabajos del de Azuara

Tres meses después de la tormenta del 13 de junio que propició la crecida del río Aguasvivas, la A-222 se reabrió al tráfico el 12 de septiembre tras la rehabilitación del puente de Belchite.

El consejero Octavio López asistió el 12 de septiembre a la reapertura del puente de Belchite junto a autoridades locales y comarcales. | GOBIERNO DE ARAGÓN

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, estuvo presente en la reapertura de la carretera, y destacó que la Dirección General de Carreteras, junto con la empresa concesionaria, «se han afanado y trabajado desde el primer día para reducir al máximo posible el plazo de reparación de una infraestructura a la que el embate del agua y la maleza arrastrada por el elevado caudal dejaron en situación crítica». Añadió que «desde el primer momento dimos absoluta prioridad a la reparación de este puente que cruzan diariamente más de 3.700 vehículos, sabedores del papel tan importante que esta carretera desempeña en la movilidad de las dos comarcas por las que discurre».

Más resistente

La crecida repentina del río Aguasvivas ocasionó daños en los estribos del puente, en los muros y terraplenes de acceso y dejó inutilizado buena parte del firme y de los sistemas de contención, fruto del empuje del agua y de los materiales arrastrados por el fuerte caudal. No obstante, la inspección técnica determinó la viabilidad de mantener la estructura existente, descartando la demolición completa y la construcción de un nuevo puente.

2,8 millones para el puente de Azuara Días más tarde de la visita a Azuara, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento el 26 de septiembre de la inversión necesaria para construir el nuevo puente en la A-2306 en Azuara. Esta obra de emergencia se ha adjudicado a la empresa Compañía de Obras Públicas Hormigones y Asfaltos, SLU (COPHA), por un importe máximo de 2.837.725,29 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Sin embargo, merced a una inversión final de 1.669.937,66 euros, el puente rehabilitado será más resistente de cara a futuras crecidas del río, gracias a los trabajos realizados que han consistido en el saneo y reconstrucción de los terraplenes y la mejora de sus sistemas de drenaje, la protección de taludes y frentes de estribo mediante escollera, diversas intervenciones para mejorar la situación del tablero, reparación del firme, obras de señalización y balizamiento, etc.

Obras en el puente de Azuara

Antes de la reapertura de la A-222 en Belchite, Octavio López estuvo en Azuara donde fue recibido por el alcalde de la localidad, Joaquín Alconchel, para supervisar los trabajos iniciados para reconstruir un nuevo puente, dado que el que había fue completamente arrasado por la crecida.

«Lo que se va a hacer es un puente más largo que el anterior, pasando de 46 a 84 metros de longitud y con vanos el doble de grandes para ofrecer menos resistencia a la fuerza del caudal en el caso de crecida y, por tanto, ganar en resistencia», explicó el titular de la consejería de Fomento.

Sobre el plazo para ejecutar una infraestructura que permita recuperar la movilidad en este punto de la A-2306, López apuntó que dependerá en gran parte de la capacidad que tengan las empresas proveedoras del material prefabricado necesario para hacer el puente. «Con el material en la mano, nosotros estaríamos en condiciones de tenerlo hecho en seis meses, en tanto que las empresas de prefabricado nos tienen que servir el material y estná en un momento de pico de trabajo, pero haremos todo lo que esté en nuestra mano para que esto sea cuanto antes y Azuara vuelva a disponer del puente». A los pocos días de su visita, la DGA adjudicó la obra.