La DPZ repara con urgencia dos carreteras afectadas por la dana en el Campo de Belchite

La Diputación de Zaragoza ya ha terminado el arreglo de dos carreteras del Campo de Belchite que quedaron cortadas tras la dana de junio. La vía que da acceso a Almonacid de la Cuba fue la última en la que finalizaron los trabajos en septiembre, aunque todavía no está abierta al tráfico, y antes, en agosto, se acabó de reparar el puente sobre el río Aguasvivas en Almochuel.

La DPZ repara con urgencia dos carreteras | DPZ

«La dana se produjo el 13 de junio y en apenas tres meses hemos terminado de arreglar las carreteras. Cumplimos así nuestro compromiso de reabrirlas lo antes posible para que tanto los vecinos como el resto de usuarios de esas vías provinciales pudieran volver a circular por ellas con total seguridad», destacó el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que visitó las obras el 27 de agosto.

Quero recordó que las obras se declararon de urgencia y se adjudicaron el 24 de junio, 11 días después de la dana, y que en el caso de Almonacid de la Cuba podrían haberse terminado antes pero hubo que esperar a que el Instituto Aragonés del Agua colocara una tubería para poder asfaltar y pavimentar. «Gracias al excelente trabajo de nuestros técnicos hemos actuado rápido y bien dando respuesta a una situación muy complicada», subrayó.