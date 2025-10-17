Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La DPZ repara con urgencia dos carreteras afectadas por la dana en el Campo de Belchite

Las carreteras de Almonacid de la Cuba y Almochuel antes y después de los trabajos realizados por la Diputación de Zaragoza..

Las carreteras de Almonacid de la Cuba y Almochuel antes y después de los trabajos realizados por la Diputación de Zaragoza.. / DPZ

La Crónica

Almonacid/Almochuel

La Diputación de Zaragoza ya ha terminado el arreglo de dos carreteras del Campo de Belchite que quedaron cortadas tras la dana de junio. La vía que da acceso a Almonacid de la Cuba fue la última en la que finalizaron los trabajos en septiembre, aunque todavía no está abierta al tráfico, y antes, en agosto, se acabó de reparar el puente sobre el río Aguasvivas en Almochuel.

La DPZ repara con urgencia dos carreteras | DPZ

La DPZ repara con urgencia dos carreteras | DPZ

«La dana se produjo el 13 de junio y en apenas tres meses hemos terminado de arreglar las carreteras. Cumplimos así nuestro compromiso de reabrirlas lo antes posible para que tanto los vecinos como el resto de usuarios de esas vías provinciales pudieran volver a circular por ellas con total seguridad», destacó el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, que visitó las obras el 27 de agosto.

Quero recordó que las obras se declararon de urgencia y se adjudicaron el 24 de junio, 11 días después de la dana, y que en el caso de Almonacid de la Cuba podrían haberse terminado antes pero hubo que esperar a que el Instituto Aragonés del Agua colocara una tubería para poder asfaltar y pavimentar. «Gracias al excelente trabajo de nuestros técnicos hemos actuado rápido y bien dando respuesta a una situación muy complicada», subrayó.

Actuaciones acometidas en cada una de las vías

  • Acceso a Almonacid de la Cuba (ZP-2204): 567.000 euros El Aguasvivas desbordó la presa romana y dañó un tramo urbano de carretera de unos 300 metros llevándose parte de la plataforma e incluso el muro que la sostenía. Ha habido que construir un muro de contención de escollera de unos 70 metros y reponer la plataforma de la carretera en todo el tramo afectado.
  • Acceso a Almochuel (ZP-2304): 322.000 euros La crecida del Aguasvivas excavó los terraplenes en un tramo de unos 250 metros llevándose gran parte de la plataforma de la carretera y uno de los estribos del puente que cruza el río. Ha habido que construir un muro de contención lateral a base de escollera que también ha servido para reponer el estribo del puente y rellenar el terraplén de la carretera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents