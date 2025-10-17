Emotivo homenaje a los supervivientes

Belchite rindió homenaje a los supervivientes de la Guerra Civil el domingo 7 de septiembre con el acto Memoria y Paz, que desde 2017 el ayuntamiento ha impulsado para poner en valor los testimonios de quienes sufrieron las consecuencias del conflicto bélico, reivindicando la memoria, la concordia y la reconciliación. En la actualidad se contabilizan 68 vecinos censados en Belchite que nacieron durante la contienda. El episodio más trágico fue la conocida Batalla de Belchite, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937, que dejó 6.000 víctimas entre civiles y militares.

«Siempre elegimos estas fechas para conmemorar a los supervivientes por su simbolismo. Con ello queremos agradecer a nuestros mayores por su inmensa generosidad y solidaridad, por haber sacado adelante a sus familias pese a las dificultades y por enseñarnos que la convivencia y el diálogo son posibles con el esfuerzo de todos», ha recalcado el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez.

En el homenaje estuvo presente la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, que destacó que «Belchite nos enseña una lección absolutamente imprescindible: la necesidad de preservar el recuerdo de lo que ocurrió para que no vuelva a repetirse jamás».

Asimismo, se contó con una delegación de Oradour-sur-Glane, municipio francés de la región de Nueva Aquitania hermanado con Belchite. Ambos municipios comparten un pasado común: fueron destruidos durante una guerra, la Guerra Civil en el caso de Belchite y la II Guerra Mundial en el caso de Oradour, y reconstruidos desde cero en las inmediaciones del pueblo original, preservando sus ruinas, lo que fraguó el hermanamiento en 2016.

Durante el acto se presentó la novela “7 días de septiembre. Huida del cerco infernal de Belchite” del escritor extremeño Carlos Moreno Morales, que tras varias visitas al Pueblo Viejo sintió la necesidad de contar su historia combinando hechos reales con personajes de ficción.

La música también estuvo presente en el acto Memoria y Paz. La presentadora, Laura Blossom, interpretó varias piezas al piano, mientras que el músico Enric Baquero, hijo de Natalio Baquero, uno de los últimos habitantes en abandonar Belchite, ofreció una brillante composición inspirada en la famosa coplilla que su padre escribió sobre las puertas de la Iglesia de San Martín, uno de los momentos más emotivos.