BELCHITE ACUDIRÁ AL PRÓXIMO ENCUENTRO EN VILLANÚA
Empieza la temporada de talleres juveniles
SERVICIO JUVENTUD
El Servicio Comarcal de Juventud Campo de Belchite organizó el fin de semana del 19 al 21 de septiembre una KCM con un taller de bizcochos y planear el año con los jóvenes en los distintos pueblos.
Además, el pasado viernes 19 de septiembre se realizó la primera comida y sesión de trabajo con las antenas informativas donde se compartieron muchas ideas y empezaron a perfilar algunos de los proyectos innovadores que llevarán a cabo este año. Por otro lado, el martes 23 se celebró una reunión de técnicos de juventud pertenecientes a JDR en Quinto.
El fin de semana del 3 al 5 de octubre se organizó la KCM de otoño con taller de imanes para la nevera, y este mes habrá una comida y sesión de antenas informativas por concretar. Y el fin de semana del 7 al 9 de noviembre se celebra el 42º encuentro de antenas informativas JDR en Villanúa, al que asistirán 6 jóvenes del Campo de Belchite, y el encuentro formativo de Made in Rural 9 en el que participarán dos jóvenes de la comarca han presentado uno de los proyectos a esta convocatoria.
