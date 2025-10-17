Una estrella azul iluminó las ruinas de Belchite

El Pueblo Viejo de Belchite se convirtió el viernes 29 de agosto en un escenario único con el concierto-homenaje La Estrella Azul Live. La banda formada por Pepe Lorente, Javier Macipe, Guillermo Mata, Alberto Solobera, Johnny Sierra y Carlos Páramo, nacida a raíz de la película La estrella azul, ofreció un viaje musical que recorrió la trayectoria de Mauricio Aznar, fusionando rock and roll, folclore latinoamericano y relatos que evocan su historia.

Este evento llegó a Belchite gracias a Aragón, tierra de cultura, una iniciativa del Gobierno de Aragón para acercar la cultura aragonesa a todos los rincones de la comunidad.