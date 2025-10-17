HOMENAJE-CONCIERTO
Una estrella azul iluminó las ruinas de Belchite
LA CRÓNICA
BELCHITE
El Pueblo Viejo de Belchite se convirtió el viernes 29 de agosto en un escenario único con el concierto-homenaje La Estrella Azul Live. La banda formada por Pepe Lorente, Javier Macipe, Guillermo Mata, Alberto Solobera, Johnny Sierra y Carlos Páramo, nacida a raíz de la película La estrella azul, ofreció un viaje musical que recorrió la trayectoria de Mauricio Aznar, fusionando rock and roll, folclore latinoamericano y relatos que evocan su historia.
Este evento llegó a Belchite gracias a Aragón, tierra de cultura, una iniciativa del Gobierno de Aragón para acercar la cultura aragonesa a todos los rincones de la comunidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias