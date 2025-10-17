Fernando Galé, homenajeado en Moyuela

Moyuela celebró el fin de semana del 6 y 7 de septiembre la XVII Feria y Mercado Medieval. El programa estuvo repleto de actos desde primera hora del sábado hasta el domingo. Este año la novedad fue una exhibición de cetrería con algunas aves rapaces que se sumó a los actos típicos como el reparto de chocolate a cargo de la Asociación de Mujeres Mudela, los desfiles de inauguración y de despedida, las batallas con catapultas y globos de agua, los teatros de títeres para los más pequeños, la degustación de careta a cargo de los vecinos Tere y Germán, y sopeta en vino, chorizo y longaniza a cargo de la peña Azuquiqui.

Fernando Galé, paralímpico en París 2024, fue nombrado Señor del lugar.

Los puestos del mercado fueron de lo más variopintos. Desde joyas y complementos hechos a mano, gominolas y juguetes, antigüedades, y una seta repleta de hadas, hasta un puesto con algunas aves rapaces y una muchacha vidente.

Vecinos y visitantes compartieron cena en el pabellón.

Este año la ceremonia del nombramiento del nuevo Señor del lugar fue en Santa María. Todo el pueblo acudió allí para acompañar a Fernando Galé, ilustre vecino del pueblo, deportista paralímpico de París 2024 en la modalidad de tiro con arco. Tras este emotivo acto, hubo una batalla entre guerreros en la plaza de la iglesia, en la que lo dieron todo, tanto que algunos de ellos quedaron malheridos de verdad.

La tarde terminó con una rica cena de fideuá con ensalada y postre en un pabellón municipal repleto de vecinos, visitantes, feriantes y comediantes con música en directo y bailes con fuego y malabares de fuego.

El Ayuntamiento de Moyuela y la Comarca Campo de Belchite hicieron posible la realización de esta gran feria medieval que sigue más viva que nunca.