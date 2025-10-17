FERIA Y MERCADO MEDIEVAL
Fernando Galé, homenajeado en Moyuela
LA CRÓNICA
Moyuela celebró el fin de semana del 6 y 7 de septiembre la XVII Feria y Mercado Medieval. El programa estuvo repleto de actos desde primera hora del sábado hasta el domingo. Este año la novedad fue una exhibición de cetrería con algunas aves rapaces que se sumó a los actos típicos como el reparto de chocolate a cargo de la Asociación de Mujeres Mudela, los desfiles de inauguración y de despedida, las batallas con catapultas y globos de agua, los teatros de títeres para los más pequeños, la degustación de careta a cargo de los vecinos Tere y Germán, y sopeta en vino, chorizo y longaniza a cargo de la peña Azuquiqui.
Los puestos del mercado fueron de lo más variopintos. Desde joyas y complementos hechos a mano, gominolas y juguetes, antigüedades, y una seta repleta de hadas, hasta un puesto con algunas aves rapaces y una muchacha vidente.
Este año la ceremonia del nombramiento del nuevo Señor del lugar fue en Santa María. Todo el pueblo acudió allí para acompañar a Fernando Galé, ilustre vecino del pueblo, deportista paralímpico de París 2024 en la modalidad de tiro con arco. Tras este emotivo acto, hubo una batalla entre guerreros en la plaza de la iglesia, en la que lo dieron todo, tanto que algunos de ellos quedaron malheridos de verdad.
La tarde terminó con una rica cena de fideuá con ensalada y postre en un pabellón municipal repleto de vecinos, visitantes, feriantes y comediantes con música en directo y bailes con fuego y malabares de fuego.
El Ayuntamiento de Moyuela y la Comarca Campo de Belchite hicieron posible la realización de esta gran feria medieval que sigue más viva que nunca.
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias