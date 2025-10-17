Fiesta Goyesca: arte y tradición en Fuendetodos

Fuendetodos celebró el sábado 20 de septiembre la XI Fiesta Goyesca con actividades para todos los públicos con las que revivir el espíritu de Francisco de Goya en su pueblo natal, rodeados de arte, historia y tradición. La jornada volvió a ser un éxito con vestimentas de época, recreaciones históricas, juegos, música y espectáculos, destacando la inauguración de la escultura de Goya hecha por Antonio López y Andrés G. Ibáñez.