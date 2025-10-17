Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta Goyesca: arte y tradición en Fuendetodos

Fiesta Goyesca en Fuendetodos

Fiesta Goyesca en Fuendetodos / Servicio especial

La Crónica de Campo de Belchite

Fuendetodos

Fuendetodos celebró el sábado 20 de septiembre la XI Fiesta Goyesca con actividades para todos los públicos con las que revivir el espíritu de Francisco de Goya en su pueblo natal, rodeados de arte, historia y tradición. La jornada volvió a ser un éxito con vestimentas de época, recreaciones históricas, juegos, música y espectáculos, destacando la inauguración de la escultura de Goya hecha por Antonio López y Andrés G. Ibáñez.

