Inés Labordeta y Violeta Martínez, prioras de Almonacid

Almonacid de la Cuba celebró el 14 de septiembre la fiesta en honor a la Virgen de los Dolores tradicionalmente llamada Fiesta de las Prioras. El sábado 13 tuvo lugar la puesta de los chopos y posteriormente la cena. Y el domingo 14 se celebró la misa en la que se hace el intercambio de las llamadas prioras: las salientes de 2025 eran Alba Mayral e Isabel Gimeno, y las entrantes para el año 2026 son Inés Labordeta y Violeta Martínez.